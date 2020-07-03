بوفون يكشف النقاب عن الحلم المؤجل منذ 30 عاما

شارك حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خططه للسنوات المقبلة لمرحلة ما بعد الاعتزال.

وقال بوفون خلال بث مباشر على "إنستغرام": "عندما أترك كرة القدم، سيكون لدي عام كإجازة، يمكنني تخصيص الوقت لنفسي ولعائلتي".

وتابع الحارس الإيطالي: "أريد أن أنهي دراستي في المدرسة الثانوية، هذا حلم والديّ الذي لاحقاني به لمدة 30 عاما".

وأعلن يوفنتوس في بيان رسمي الاثنين الماضي، تجديد عقد نجمه، حارس المرمى جانلويجي بوفون و"صخرة" الدفاع جورجيو كيليني، لمدة عام حتى 2021.

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ويعتبر بوفون البالغ 42 عاما من ركائز "السيدة العجوز"، حيث يحتفل الأول العام المقبل بمرور 20 عاما على انضمامه إلى الفريق آتيا من بارما.

وحاز بوفون في صفوف يوفنتوس على لقب الدوري المحلي تسع مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

وبقي بوفون قائدا ليوفنتوس لسنوات، قبل أن تنقل الشارة إلى كيليني لدى انتقال الحارس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم 2018-2019.

وأمضى بوفون موسما واحدا في باريس، قبل أن يعود إلى فريقه حيث يلعب حاليا احتياطيا للبولندي فويتشيك تشيشني.

وخاض بوفون في 18 ديسمبر، مباراته الرقم 647 في "الكالتشيو"، معادلا الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة ميلان المدافع باولو مالديني، وحقق بوفون الرقم مع ناديي يوفنتوس (479 مباراة) وبارما الذي دافع عن ألوانه حتى العام 2001.

وكانت تلك المباراة الأخيرة لبوفون مع يوفنتوس هذا الموسم في الدوري، علما بأنه خاض 13 مباراة في مختلف المسابقات، آخرها نهائي كأس إيطاليا الذي خسره فريقه أمام نابولي بركلات الترجيح في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر: inestagram\Randstad Italia