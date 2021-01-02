عرض إماراتي مغر لنجم الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن عرض جديد وصل لنادي الزمالك المصري من قبل أحد الأندية الإماراتية، تمهيدا لضم أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فايق خلال تصريحات تلفزيونية: "ناد إماراتي يرغب في الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو مقابل 2 مليون يورو".

وأضاف فايق: "الزمالك جدد للرباعي شيكابالا وجنش وأوباما وفتوح مقابل 39 مليون جنيه".

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وأضاف فايق: "إجمالي قيمة تجديد عقود رباعي الزمالك هو 39 مليون جنيه، 10 ملايين لكل من جنش وشيكابالا، وذلك الأخير الذي يضرب مثلا من أروع الأمثلة في الانتماء للنادي".

ويعد أحمد سيد زيزو لاعب الوسط البالغ 24 عاما، واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية خلال الوقت الحالي، وأحد الركائز الأساسية في قلعة النادي "الأبيض" ومنتخب الفراعنة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"