رسميا.. الزمالك يعلن توقيع شيكابالا "على بياض" (صورة)

أعلنت قناة نادي الزمالك المصري، عن توقيع محمود عبد الرازق الملقب بـ"شيكابالا"، صانع ألعاب "الأبيض"، وتجديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

ونشرت القناة، صورة لشيكابالا وهو يوقع عقوده الجديدة، وأكدت أن اللاعب جدد "على بياض".



وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي أن شيكابالا وقع على بياض لمدة موسمين قادمين تاركا تحديد القيمة المالية لإدارة القلعة البيضاء.

يأتي تجديد تعاقد شيكابالا ضمن خطة الزمالك للإبقاء على نجوم الفريق وتجديد تعاقداتهم خلال الفترة الجارية.

قناة الزمالك

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ولعب شيكابالا البالغ 34 عاما في صفوف النادي "الأبيض" بعد تصعيده لقطاع الناشئين عام 2003، وسبق له خوض عدة تجارب احتراف خارج مصر في صفوف باوك اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والوصل الإماراتي، إضافة لتجربة قصيرة محلية مع الإسماعيلي.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام إنبي، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصدر: "قناة الزمالك"