الاتحاد المصري يشكو من عقوبة الانسحاب ضد ليبيا

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بتظلم للاتحاد الإفريقي "كاف" حول قرار اعتبار منتخب الشباب خاسرا أمام ليبيا بنتيجة 2-0 اعتباريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وصرح عصام عبد الفتاح، المشرف على الحكام باتحاد دول شمال إفريقيا، خلال مداخلة تلفزيونية: "مصر تقدمت بتظلم، وأرسلناه للاتحاد الإفريقي، وكنا على تواصل مع هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للكاف، الذي بذل مجهودا كبيرا، وحاولنا لعب المباراة، ولكن في النهاية صمم الكاف على تطبيق اللائحة".

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وأضاف: "أنا أرى أنه يجب إعادة النظر في هذه اللائحة".

وزاد: "علمت أن هناك طائرة خاصة لإعادة اللاعبين من تونس إلى مصر، ولكن أتمنى استمرار البطولة".



وكان الـ"كاف" قد اعتبر منتخب مصر للشباب منسحبا أمام نظيره الليبي، في المباراة التي كانت مقررة اليوم، بعدما جاءت قائمة الفراعنة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء، وذلك بسبب إصابات كورونا.

وضربت إصابات فيروس كورونا لاعبي المنتخب المصري للشباب، قبل أن تتحول الاثنين نتيجة مسحة 3 لاعبين إلى سلبية ليزيد عدد المتاحين للعب إلى 14 لاعبا فقط، من بينهم حارسي المرمى.

المصدر: kooora.com