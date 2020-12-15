طبيب منتخب الفراعنة السابق: إصابة "صلاح والنني" بكورونا دليل فشل "مسحات الكاف"

قال الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، فى تصريح صحفي إن اعتماد الاتحاد الإفريقي على نتيجة المسحة السريعة PCR فاشل، لأنه لا يعني إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأشار الدكتور سليمان، إلى أنه لابد من ظهور أعراض على المصاب بالفيروس، ويجب الاعتماد على اختبار الخلية لإثبات أن اللاعب مصاب بالفعل وناقل للعدوى، لكي يتم عزله.

وأضاف طبيب المنتخب السابق، أن الضحية منتخب الشباب لكرة القدم المتواجد في تونس حاليا، وهذا ماحدث مع محمد صلاح ومحمد النني، لأنهما اشتركا مع أنديتهما بمجرد عودتهما إلى إنجلترا، فيما حرم منتخب مصر من مشاركتهما أمام توغو ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022، في مباراة كانت في غاية الأهمية.

المصدر: RT

ناصر حاتم