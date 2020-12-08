رسميا.. الاتحاد الأوروبي يقرر مصير مباراة باريس وباشاك شهير التركي بعد توقفها بسبب الإساءة العنصرية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي ضمن الجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا حتى يوم الأربعاء، بعد توقفها بسبب إساءات عنصرية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قرر بعد محادثات مع إدارتي باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، بشكل استثنائي استئناف المباراة من حيث توقفت، على أن يديرها طاقم تحكيمي جديد، وذلك عند الساعة (6:55) مساء بتوقيت فرنسا، (8:55) مساء بتوقيت مكة المكرمة.

UEFA has - after discussion with both clubs – decided on an exceptional basis to have the remaining minutes of the match played tomorrow with a new team of match officials. The kick-off has been set at 18:55 CET. — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

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وكانت المباراة توقفت بسبب ما اعتبره النادي الضيف إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد للفريق التركي بيير ويبو.

المصدر: وكالات