إساءة عنصرية .. تعليق مباراة باريس سان جرمان وباشاك شهير التركي

توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي بعد 16 دقيقة من انطلاقها، في ظل إصرار الضيوف على الانسحاب من اللقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن دوري الأبطال.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن المباراة توقفت بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد بيير ويبو للفريق التركي، والذي وصفه الحكم الرابع الروماني بـ"الرجل الأسود"، حيث احتدم النقاش بين الطرفين وقال ويبو أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ"لفظ عنصري" وكان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

وبدأت الأحداث عندما توجه حكم اللقاء لطرد المدرب المساعد للفريق التركي بعد تلقيه إشارة من الحكم الرابع، وبالفعل قام الحكم بطرد المدرب ويبو، قبل أن يحتد النقاش، وتتوقف المباراة ليذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس، بعد أن طالب لاعب تشيلسي السابق وباشاك شهير الحالي ديمبا با، من لاعبي فريقه مغادرة الملعب.

كما نشر النادي التركي لافتة عبر حسابه على تويتر مكتوب عليها "لا للعنصرية"، موجها من خلالها رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يتخذ من هذه العبارة شعارا له لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن أمام الفريق التركي حتى الساعة الـ10 بالتوقيت المحلي الفرنسي لاستئناف المباراة بعد إجراء تبديل بين الحكمين الرابع وحكم الـ"فار"، حيث أبدى لاعبو باريس سان جيرمان استعدادهم لاستئناف المباراة، ولكن لم يقرر الفريق الضيف بعد الاستئناف، وحسب الصحيفة فسيعتبر باشاك شهير خاسرا في حال عدم العودة للملعب، والمحاولات ما زالت مستمرة لاستئناف المباراة رغم تجاوز الوقت المحدد.

وحسب الأخبار المتناقلة من الملعب، فقد رفض الفريق التركي استئناف المباراة حتى بعملية التبديل بين الحكم الرابع والـ"فار"، حيث طالب باستبعاد الحكم الرابع الروماني تماما حتى من غرفة الفار كي يعود لاستئناف المباراة.

المصدر: وكالات