لايبزيغ يقصي "الشياطين الحمر" من دوري الأبطال.. فيديو

حقق فريق لايبزيغ الألماني مفاجأة كبيرة بفوزه على مانشستر يونايتد (3-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني كل من أنجيلينو خوسي تاسيندي، وأمادو هايدارا، وجاستن كلويفرت في الدقائق (2، 13، 69) على الترتيب

بينما سجل ثنائية الضيوف "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين البرتغالي برونو فيرنانديز وهاري ماغوير في الدقيقتين (80 من ضربة جزاء، و83) على التوالي.

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وحجز لايبزيغ مقعدا له في دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة الثامنة (H)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه إسطنبول باشاك شهير، التي توقفت بعد 16 دقيقة من انطلاقتها بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة عند 9 نقاط، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ليودع دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ويلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات