صحيفة تكشف عن مكافأة يحضرها مانشستر يونايتد لنجمه البرتغالي فيرنانديز

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لمضاعفة راتب البرتغالي برونو فيرنانديز، عقب تألقه الكبير منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

ويقدم فيرنانديز البالغ 26 عاما، أداء رائعا مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم، حيث سجل في الدوري 7 أهداف بالإضافة لأربع تمريرات حاسمة خلال 10 مباريات، كما سجل ثلاثة أهداف لليونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تنوي توقيع عقد جديد مع فيرنانديز مع مضاعفة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن إدارة "الشياطين الحمر"، لم تبدأ المحادثات مع فيرنانديز بشأن التجديد، وتعديل العقد بشكل فوري، لكنها تخطط لذلك في العام الجديد.

Bruno Fernandes set for new Man Utd contract talks to double wages after flying start at Old Traffordhttps://t.co/aM8y9rBjuJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 6, 2020

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وسيبقى فيرنانديز، حال تعديل أجره، يتقاضى راتبا أقل من الحارس الإسباني دافيد دي خيا (الأعلى أجرا بين لاعبي اليونايتد بـ375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا)، والفرنسي بول بوغبا وأنتوني مارسيال، فيما سيتساوى مع الأوروغوياني إدينسون كافاني وماركوس راشفورد.

المصدر: thesun.co.uk