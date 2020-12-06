برشلونة يعلن إصابة ديمبلي

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الأحد تعرض نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام مضيفه قاديش، ضمن منافسات الجولة الـ12 من "الليغا" أمس السبت.

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي بتشنج في العضلة الباطنية الخلفية للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/jjr7an1OOR — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 6, 2020

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وجاء في بيان برشلونة: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي بتشنج في العضلة الباطنية الخلفية للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن ديمبلي شارك في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها برشلونة بنتيجة 2-1.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter