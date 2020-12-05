برشلونة يواصل نزيف النقاط بسقوطه أمام قاديش (فيديو)

تعرض برشلونة لخسارة مريرة أمام مضيفه قاديش بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي قاديش ألفارو خيمينيز وألفارو نيغريدو في الدقيقتين 8 و63 على الترتيب، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد بيدرو ألكالا مدافع قاديش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ57.

وهذه الخسارة هي الرابعة للفريق الكتالوني في الدوري هذا الموسم، مقابل أربع انتصارات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع، فيما رفع قاديش رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: RT