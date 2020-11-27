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بينهم لاعبون بارزون.. الغائبون عن موقعة الأهلي والزمالك الليلة

الرياضة

بينهم لاعبون بارزون.. الغائبون عن موقعة الأهلي والزمالك الليلة
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كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك والأهلي قبيل مواجهة الفريقين مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن تأكد إيجابية عينة ستة لاعبين، وهو ما يعني غيابهم عن اللقاء.

واللاعبون الذين جاءت نتائج اختبارات عيناتهم لفيروس كورونا إيجابية (أي أنهم مصابون) هم، المالي أليو ديانغ، ووليد سليمان، وصالح جمعة من الأهلي، وعبد الله جمعة، وأوباما، والونش من الزمالك.

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وسيفتقد الأهلي عددا آخر من اللاعبين للإصابة، يتصدرهم المدافع محمود المتولي، وقائد الفريق، أحمد فتحي، الذي انتهى تعاقده رسميا ورحل إلى بيراميدز.

في المقابل، سيفتقد الزمالك بسبب الإصابة، لخدمات ظهيره الأيسر، محمد عبد الشافي، والمهاجم عمر السعيد.

وتقام مواجهة الأهلي وغريمه الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، حسب توقيت مكة المكرمة.

المصدر: وكالات

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