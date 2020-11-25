مصر.. شركة تقرر منح موظفيها 350 جنيها في حال فوز الأهلي وحسم حافز الشهر إذا فاز الزمالك

أصدرت شركة متخصصة في متابعة صفحات "السوشيال ميديا" للفنانين في مصر قرارا إداريا أثار موجة ساخرة بين جمهوري الأهلي والزمالك، قبل مباراة القرن في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقررت الشركة منح موظفيها 350 جنيها في حال فوز الأهلي وحسم حافز الشهر إذا فاز الزمالك.

وكتبت الشركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد يطيب لي أولا أن أشكركم لتفانيكم، وإخلاصكم فى العمل، وثانيا مع قرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك تقرر الآتي في حالة فوز النادي الأهلي بالبطولة يتم منح جميع الأهلاوية بالشركة 350 جنيها مكافأة، وفي حالة فوز الزمالك يتم خصم الحافز الشهري المقرر لمشجعي الزمالك بالشركة".

وأثار منشور الشركة حالة من الجدل والسخرية بين جمهور القطبين.

وقال شيكو المصري: "العاملين في الشركة طب وأنا مالي يا ليمبي".

وقال آخر "عليا النعمة الزملكاوية إلي ف الشركة دى هيقلبوا أهلاوية".

من جهتها قالت بسنت جمال: "تقريبا الزملكاوية في الشركة هيشجعوا الأهلي، فيما علق زياد أحمد ساخرا: "أووووه أهلاااااااااي".

وتدور المباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال، بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع على ملعب إستاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة، ما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الأندية الإفريقية.

المصدر: القاهرة 24