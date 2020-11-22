كومان يقدم أسوأ انطلاقة لبرشلونة في "الليغا" منذ 28 عاما

واصل برشلونة تراجعه في الدوري الإسباني لهذا الموسم 2020-2021، بعدما خسر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، 0-1 السبت، ليتراجع الفريق الكتالوني للمركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإنه منذ تطبيق نظام منح الفائز 3 نقاط في الدوري الإسباني في موسم 1995-1996 لم يحظ برشلونة أبدا بحصيلة أضعف من حصيلة الموسم الحالي بعد مرور 8 مباريات.

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واقتربت الحصيلة الحالية لكتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان لما حصده برشلونة في موسمي 2002-2003 و 2003-2004، ولكن الفارق كان نقطة إضافية حيث حصل برشلونة في الموسمين على 12 نقطة من 8 مباريات.

وآخر مرة حصد فيها برشلونة 11 نقطة بعد أول 8 مباريات كانت في موسم 1991- 1992، وحينها نجح الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة يتيمة عن الوصيف حينها ريال مدريد وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية.

برشلونة حقق 3 انتصارات فقط في هذه المباريات الثماني مقابل تعادلين و3 هزائم، ليحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري بعد انقضاء الأسبوع التاسع من البطولة.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية