سيميوني يفك عقدته بأول انتصار على برشلونة بعد خطأ فادح من شتيغن (فيديو)
فك الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقدته ضد برشلونة، بالفوز عليه لأول مرة في الدوري بهدف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".
وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم أتلتيكو البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خروج خاطئ لحارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.
اتلتيكو مدريد 1 × 0 برشلونة— RMA 4 Ever (@engbelal95) November 21, 2020
هدف كاراسكووو
شتيغن 😂😂pic.twitter.com/6tPaXhZXKR
ويعد هذا الفوز هو الأول لسيميوني على برشلونة في منافسات الدوري منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني تدريب أتلتيكو عام 2011.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
Diego Simeone's record against Barcelona in LaLiga:— Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020
LLLDDLLLLDLDLDLLDW
He FINALLY secures his first ever league win over Barca. pic.twitter.com/GpxlWkqpkH
FT: Atleti 1-0 Barcelona— B/R Football (@brfootball) November 21, 2020
Diego Simeone has finally beaten Barcelona in La Liga 😤 pic.twitter.com/LZe9Dt3TCe
المصدر: RT