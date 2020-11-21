سيميوني يفك عقدته بأول انتصار على برشلونة بعد خطأ فادح من شتيغن (فيديو)

فك الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقدته ضد برشلونة، بالفوز عليه لأول مرة في الدوري بهدف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم أتلتيكو البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خروج خاطئ لحارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.

اتلتيكو مدريد 1 × 0 برشلونة

هدف كاراسكووو

شتيغن 😂😂pic.twitter.com/6tPaXhZXKR — RMA 4 Ever (@engbelal95) November 21, 2020

ويعد هذا الفوز هو الأول لسيميوني على برشلونة في منافسات الدوري منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني تدريب أتلتيكو عام 2011.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

Diego Simeone's record against Barcelona in LaLiga:



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He FINALLY secures his first ever league win over Barca. pic.twitter.com/GpxlWkqpkH — Squawka Football (@Squawka) November 21, 2020

FT: Atleti 1-0 Barcelona



Diego Simeone has finally beaten Barcelona in La Liga 😤 pic.twitter.com/LZe9Dt3TCe — B/R Football (@brfootball) November 21, 2020

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المصدر: RT