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سيميوني يفك عقدته بأول انتصار على برشلونة بعد خطأ فادح من شتيغن (فيديو)

الرياضة

سيميوني يفك عقدته بأول انتصار على برشلونة بعد خطأ فادح من شتيغن (فيديو)
Reuters
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فك الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقدته ضد برشلونة، بالفوز عليه لأول مرة في الدوري بهدف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم أتلتيكو البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خروج خاطئ لحارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.

ويعد هذا الفوز هو الأول لسيميوني على برشلونة في منافسات الدوري منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني تدريب أتلتيكو عام 2011.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: RT

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