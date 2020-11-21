فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في "الليغا" (فيديو)
سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح النادي الملكي التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق نجمه ماريانو دياز، فيما أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء.
ريال مدريد × فياريال— RMA 4 Ever (@engbelal95) November 21, 2020
هدف ماريانو دياااز ❤pic.twitter.com/oKSYPMH9hS
فياريال 1 × 1 ريال مدريد— RMA 4 Ever (@engbelal95) November 21, 2020
التعادل من ضربة جزاءpic.twitter.com/cXFaRrIlwe
وبهذا التعادل، رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في مركز الوصافة، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".
"فياريال" و "ريال مدريد" يتقاسمان نقاط موقعة "السيراميكا"— LaLiga (@LaLigaArab) November 21, 2020
⚽➖⚽#VillarrealRealMadrid 1-1 pic.twitter.com/u3GzM3EAiA
المصدر: RT