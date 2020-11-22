برشلونة يعلن إصابة بيكيه وروبيرتو بعد التعثر أمام أتلتيكو

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا كشف فيه عن طبيعة إصابة ثنائي الفريق جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0-1 السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".

وذكر البيان أن المدافع بيكيه يعاني من التواء في الركبة اليمنى، وفي انتظار إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد مدى الإصابة بدقة.

وأضاف: "روبرتو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، في انتظار مزيد من الاختبارات لمعرفة المدى الدقيق للإصابة".

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب الثنائي، لكن صحيفة "آس" الإسبانية تكهنت بغياب بيكيه لمدة شهرين، وروبيرتو لمدة شهر.

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Gerard Piqué té un esquinç al genoll dret. Pendent de més proves per saber l’abast exacte de la lesió.



S. Roberto té una lesió muscular al recte femoral de la cuixa dreta. Pendent de més proves per saber l'abast exacte de la lesió. pic.twitter.com/3HIi6VbcIM — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 21, 2020

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بهذا سيضطر النادي الكتالوني للسفر إلى كييف لملاقاة دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا بقلب دفاع واحد، كليمو لونجليه، في ظل إصابة صامويل أومتيتي ورونالد أراوخو قبل تعرض بيكيه للإصابة.

وتوقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: twitter\FCBarcelona