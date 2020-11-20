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مصر.. إصابة جديدة بكورونا في صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة

الرياضة

مصر.. إصابة جديدة بكورونا في صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة
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أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة لاعبه صالح جمعة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الأهلي: "المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ومن المقرر أن يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة".

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وكان الأهلي قد أعلن أمس الخميس، إصابة نجمه محمود كهربا بالفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة غدا السبت في ربع نهائي كأس مصر، قبل ملاقاة غريمه الزمالك في الـ27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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