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إصابة كهربا بكورونا

الرياضة

إصابة كهربا بكورونا
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كشفت التحاليل التي خضع لها اللاعب محمود كهربا مهاجم الأهلي المصري اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كهربا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام": "الحمد لله على كل شيء، كوفيد 19، دعواتكم".

إصابة كهربا بكورونا

ودخل كهربا في فترة عزل صحي، على أن يجري عدة مسحات لاحقا لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلي مجددا.

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ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة أبو قير للأسمدة، بعد غد السبت، في ربع نهائي كأس مصر، قبل ملاقاة غريمه الزمالك في الـ27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: Mahmoud Kahraba/instagram

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