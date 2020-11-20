حبيب يكشف عن خططه ما بعد الاعتزال.. وإلى ماذا سيتحول بطل UFC

أكد الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله، وتحدث عن خططه وأهدافه للمستقبل القريب بعيدا عن عالم النزالات وحلبات القتال.

يعتزم بطل UFC بالوزن الخفيف التخرج من الجامعة في العام القادم ومتابعة دراسته لنيل درجة الماجستير.

ويعمل أيضا بجدية في مجال الزراعة، وذلك ما تحدث عنه يوم الخميس خلال لقاء أجراه مع الشباب في مدينة دربنت، بجمهورية داغستان الروسية.

وقال حبيب: "في العام المقبل سأتخرج، أود الدفاع عن شهادتي، ونيل درجة الماجستير، وأود تكريس المزيد من الوقت للتعليم، في السنوات الخمس المقبلة".

وتابع: "لقد اشتريت الأغنام، وأعمل في الزراعة، وأود أن أتطور قليلا في هذا المجال، لدي ثيران وأبقار تسمين، إنني منخرط في الزراعة، لا أقول ذلك على المستوى العالمي، ولكن بمجرد أن بدأت في التدريب (الرياضة)".

Хабиб рассказал, чем займется после завершения карьеры. Интересно, есть ли хотя бы один бывший спортсмен, который занимается этим 😳



➡ https://t.co/TIIVujajxkpic.twitter.com/OfOCaQZnyk — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 20, 2020

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

كما أكد أنه لا ينوي مواصلة مسيرته الرياضية الاحترافية، بقوله: "يمكنك القتال حتى عامك الـ40، ولكن يجب أن يكون هناك هدف، كان لدي هدف للوصول إلى القمة، ولقد وصلت إلى هناك، الآن ليس لدي أي مصلحة لمتابعة التنافس".

كما أعلن حبيب البالغ 31 عاما سابقا، أنه يعتزم استكمال بناء المنشآت الرياضية في داغستان، التي بدأها والده، مدرب روسيا الفخري عبدالمناب، الذي توفي هذا العام، وهو بعمر الـ 58 بسبب المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

واعتزل حبيب بصورة مفاجئة عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالة "تاس"