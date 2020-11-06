ما المبلغ الذي كسبه حبيب نورمحمدوف عن كامل مسيرته المهنية؟

حصل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة على 30 مليون دولار على الأقل طوال حياته المهنية ونجح "النسر" بتحقيق مكاسبه المالية من شعبيته ونزالاته خلال 12 عاما.

وصل حبيب إلى ذروة شعبيته في عام 2018 عندما أصبح بطل UFC للوزن الخفيف، ثم خاض معركة تاريخية ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور، حيث دافع عن اللقب، تلاه نزال أمام داستن بوارييه وأخيرا أمام الأمريكي جاستن غايتجي.

واستفاد المقاتل البالغ 32 عاما بسهولة من شهرته، ففي يوليو 2019، اعترفت مجلة "فوربس" بأن حبيب النجم الأكثر نجاحا في مجال الأعمال والرياضة تحت سن الأربعين.

وحصل حبيب في الفترة ما بين 1 يونيو 2018 إلى 31 مايو 2019 على 11.5 مليون دولار، ولم يفقد شعبيته خلال العام الذي تلاه ليحصد بالفعل 23 مليون دولار في غضون عامين.

ونال حبيب من نزالاته مع ماكغريغور (2 مليون دولار)، وبوارييه (4 ملايين دولار) وغايتجي (3 ملايين دولار).

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وبلغت عائدات حبيب طوال فترة أدائه في UFC (باستثناء المكافآت التلفزيونية) 10 ملايين دولار.

ووفقا لموقع Sportekz بلغ إجمالي دخل المقاتل، 27 مليون و90 ألف دولار كحد أدنى، نظرا لأن العديد من التقارير المنشورة على الإنترنت لا تشمل أجوره مقابل لقاءاته وحواراته والمكافآت الأخرى.

وأعلن حبيب بصورة مفاجئة اعتزاله بعد فوزه على غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: eurosport.ru