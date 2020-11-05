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شارابوفا تدخل قائمة الرياضيين الروس الأكثر جدارة بالثقة

الرياضة

شارابوفا تدخل قائمة الرياضيين الروس الأكثر جدارة بالثقة
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أدرجت لاعبة التنس المعتزلة ماريا شارابوفا في تصنيف الرياضيين الذين يتمتعون بأكبر قدر من الثقة بين الروس، وتصدرت لاعبة الجمباز السابقة ليسان أوتياشيفا المراكز العشرة الأولى.

وأجرت شركة Romir استقصاء شمل 40 ألف شخص من المواطنين الروس الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف.

وطرح عليهم السؤال: "بأي من الشخصيات العامة في روسيا تثق؟ اذكر سبعة أشخاص حيث سيكون الأول هو الشخص الذي تثق به كثيرا ".

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وضمت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الخريف للرياضيين الأكثر جدارة بالثقة بين الروس كلا من:

1. ليسان أوتياشيفا- لاعبة جمباز إيقاعي.
2. تاتيانا تاراسوفا- مدربة التزحلق على الجليد.
3. فيدور إميليانينكو- سياسي ولاعب جودو ومقاتل بالفنون القتالية المختلطة والسامبو. 
4. إيغور أكينفيف- حارس مرمى كرة القدم.
5. نيكولاي فالويف- ملاكم سابق.
6. حبيب نورمحمدوف - مقاتل بالفنون القتالية المختلطة.
7. ألينا زاغيتوفا- متزحلقة على الجليد.
8. أرتيم دزيوبا- مهاجم كرة قدم.
9. ألكسندر أوفيتشكين- لاعب هوكي على الجليد.
10. ماريا شارابوفا- لاعبة تنس.

المصدر:sportrbc.ru

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