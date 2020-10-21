بالصور.. لاعبة الجمباز سيفاستيانوفا ضمن قائمة الأكثر جاذبية في روسيا

أعدت المجلة الرجالية MAXIM الروسية قائمة بأسماء أكثر النساء جاذبية في روسيا، وتتضمن القائمة أسماء 100 إمرأة، وجاءت من بينهن 4 رياضيات.

وتفوقت لاعبة الجمباز، كارولينا سيفاستيانوفا، البطلة الأولمبية عام 2012 في لندن، على نجمات الرياضة.

وحصدت لاعبة الجمباز الحسناء هذه البالغة 25 عاما على 3901 صوت من مشتركي مجلة MAXIM، لتحتل المركز الـ25 بين النساء الأكثر جاذبية في روسيا.

فيما حصدت المتزحلقة، يوليا كاناكينا، على 3323 صوتا لتحتل المركز الـ58، وجاءت لاعبة التنس المعتزلة، ماريا شارابوفا، في المرتبة الـ90 برصيد 2655 صوتا، ونالت لاعبة الوثب الطويل، داريا كليشينا، 2203 أصوات، في المركز الـ98.

يذكر أن سيفاستيانوفا هي لاعبة جمباز إيقاعي، وبطلة أوروبا مرتين لعامي 2012و 2010، واعتزلت في عام 2012 بعد نجاحها بألعاب لندن الأولمبية.

المصدر: maximonline.ru