للمرة الثالثة.. ماكغريغور يعود عن اعتزاله لخوض نزال مثير

أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الخميس عودته عن اعتزاله مرة أخرى، لخوض نزال مع الأمريكي داستن بويرير في يناير المقبل.

وجاء في بيان صدر على موقع "ذي ماك لايف" المختص بأخبار الإيرلندي أن "كونور ماكغريغور وقع على اتقافية النزال (...) وسيواجه داستن بويرير في 23 يناير في إعادة لنزالهما في وزن الريشة في عام 2014".

وأشار البيان إلى أن الوجهة المحتملة للنزال ستكون العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونقل البيان عن الإيرلندي البالغ 32 عاما قوله "أنا ممتن جدا لكوني على وشك العودة والقيام بما أحبه مرة أخرى. أتطلع إلى الاختبار الجديد الذي سيجلبه داستن منذ نزالنا الأول".

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj — TheMacLife (@Maclifeofficial) November 19, 2020

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ولم يخض ماكغريغور الذي هزم بويرير في الجولة الأولى بالضربة القاضية في العام 2014، أي نزال منذ يناير الفائت عندما هزم مواطن الأخير دونالد سيروني في 40 ثانية.

وكان ماكغريغور أعلن في يونيو الماضي اعتزاله للمرة الثالثة، إلا أنه بقي اسمه مرتبطا بإمكانية نزال جديد مع أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو.

وأعلن الأخير في أواخر سبتمبر الفائت عن رغبته بخوض نزال مع الإيرلندي في 2021 في الشرق الاوسط، حيث رد الأخير عبر "تويتر": "سأخوض ملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيكون شرفا حقيقيا أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث"، في إشارة إلى الأمريكي فلويد مايويذر.

المصدر: "أ ف ب"