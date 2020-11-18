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كوستا يتعافى ويستعد لتعويض سواريز أمام برشلونة

الرياضة

كوستا يتعافى ويستعد لتعويض سواريز أمام برشلونة
Reuters
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كشف تقرير إسباني اليوم الأربعاء أن مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، يتماثل للشفاء وسيكون جاهزا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كوستا تواجد اليوم في تدريبات أتلتيكو الصباحية، ويبدو أنه تعافى من الإصابة وسيشارك في مباراة فريقه عندما يستضيف برشلونة في الـ21 من الشهر الجاري.

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وسيعوض كوستا، في حال مشاركته، زميله الأوروغوياني، لويس سواريز، المصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الليغا" برصيد 17 نقطة، فيما برشلونة يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

المصدر: marca.com

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