إصابة سواريز بفيروس كورونا قبل مواجهة أوروغواي مع البرازيل

أعلن المكتب الإعلامي لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إصابة مهاجم الفريق ونادي "أتليتيكو مدريد" الإسباني، لويس سواريز، بفيروس كورونا.

وقال في بيان إن الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا لكل من سواريز وحارس المرمى، رودريغو مونيوس، وأحد أفراد الطاقم الفني للمنتخب، ماتياس فارال، أعطت نتائج إيجابية، مؤكدا أن جميع نتائج باقي التشكيلة جاءت سلبية.

وجاءت هذه التطورات قبل مواجهة أوروغواي في عقر دارها، المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم يوم 18 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يغيب سواريز البالغ 33 عاما من العمر، إثر ذلك، عن مباريات "أتليتيكو مدريد" مع كل من "برشلونة" في 21 نوفمبر و"فالنسيا" يوم 28 نوفمبر في إطار الدوري الإسباني، ومع "لوكوموتيف" ضمن دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر.

المصدر: RT