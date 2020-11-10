الجزيري وكيل بنزيما يثير أزمة داخل ريال مدريد

أثار كريم الجزيري، وكيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، أزمة داخل غرفة ملابس النادي الملكي، بـ"تغريدة" بشأن وضع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وكتب الجزيري "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر" جاء فيها: "منذ مباراة مانشستر سيتي وفاران ظل لنفسه"، وذلك في إشارة إلى عدم أهمية المدافع الفرنسي في ريال مدريد.

وكان رافائيل فاران قد تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب تراجع مستواه والأخطاء القاتلة التي ارتكبها في عدة مباريات هامة، كلفت "الميرينجي" الخروج من دوري الأبطال في الموسم الماضي، وعدة نقاط في الموسم الحالي لليغا المحلية، وآخرها تسجيل هدف في مرماه أمام فالنسيا (1-4).

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" إن كلمات الجزيري ستثير جدلا داخل غرفة ملابس ريال مدريد، وعلى بنزيما احتواء هذه المشكلة.

وأضافت أنه لا علاقة للمهاجم الفرنسي بهذه "التغريدة"، لكن عليه مناقشة الأمر سريعا مع فاران.

المصدر: وكالات