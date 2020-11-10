صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحفل زفاف شقيقه نصر صلاح، فور وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من لندن.

وظهر الفرعون المصري، في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، ملتزما بارتداء الكمامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لصلاح من حفل زفاف شقيقه.

كما نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الذي حضر حفل الزفاف، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح.

تشرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح.

أعتز دوماً بصداقتي لعائلة محمد صلاح .. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة.

أتمني لهم موفور الصحة ودوام الأفراح. pic.twitter.com/Me55fKlICL — أحمد المسلماني (@Almoslemani) November 9, 2020

يذكر أن صلاح، يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الذي سيواجه توغو فى مباراتي ذهاب وإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.