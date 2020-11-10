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صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)

الرياضة

صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)
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احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحفل زفاف شقيقه نصر صلاح، فور وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من لندن.

وظهر الفرعون المصري، في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، ملتزما بارتداء الكمامة.

صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لصلاح من حفل زفاف شقيقه.

صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)
صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو وصور)

كما نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الذي حضر حفل الزفاف، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح.

يذكر أن صلاح، يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الذي سيواجه توغو فى مباراتي ذهاب وإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

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