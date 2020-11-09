أزمة جديدة.. صلاح ينفعل بشدة في وجه ماني ( فيديو)

انتابت جماهير نادي ليفربول، حالة من القلق والتعجب خلال مباراة فريقهم أمام مانشستر سيتي أمس الأحد، بعدما ظهرت بوادر أزمة جديدة بين النجمين، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وخلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تحصل ماني على ركلة جزاء، انبرى لها صلاح بنجاح.

وأثناء احتفال الدولي المصري بهدفه مع زملائه في ليفربول، اقترب منه ماني، وبدا أنه يعاتبه على شيء ما، وهو ما أغضب صلاح، الذي انفعل بشدة، وطالب زميله بالتزام الصمت.

لقطه سيئه متكررة من ماني بعد هدف صلاح



صلاح المره دي غيييير🔥 انا مع صلاح pic.twitter.com/Eri1gbZUSX — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) November 8, 2020

يبدو أن هناك مشكلة حدثت بين صلاح وساديو ماني تتعلق بضربة الجزاء الذي تسبب فيها ماني وسددها صلاح بنجاح

رغم أن معظم الشوط الأول شهدت تمريرات رائعة بينهم



استطاع اللاعبان احتواء ازمة حدثت العام الماضي في مباراة بيرلي والتي خرج ماني فيها غاضبا اعتراضا على تغييره وعدم تغير صلاح pic.twitter.com/tVsAKtWXPZ — شهيرة حبيب العلوي (@shaheeraalalawi) November 8, 2020

ورجحت بعض التقارير الإعلامية، أن تكون ركلة الجزاء سبب الخلاف بين الثنائي، حيث كان ماني يريد تسديدها بعدما تحصل عليها بنفسه، بينما يرى صلاح نفسه الأولى بذلك، على اعتبار أنه هو مسدد ركلات الجزاء في الفريق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها صلاح وماني في الملعب، ففي الموسم قبل الماضي، حدث أمر مشابه، حيث تنازعا تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية، كما تشاجرا في الموسم الماضي أيضا، عندما اعترض ماني بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليغ، بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في إحدى الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.

المصدر: وكالات