شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة

وصل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم قبل قليل إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ووصل محمد صلاح إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، ودخل قاعة كبار الزوار.

وسيخوض منتخب "الفراعنة" مواجهتين ضد منتخب توغو ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

المصدر: RT