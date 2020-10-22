ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا
Reuters
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أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.
✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2020
Who was your top scorer? @PlayStationEU
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: سبورتيلو (أتلانتا)
- في خط الدفاع: أنخلينيو (لايبزيغ)، روميرو (أتلانتا)، غوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ)
- في خط الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونيتسك).
- في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، زاباتا (أتلانتا).
المصدر: وكالات