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ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا

الرياضة

ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا
Reuters
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أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

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وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: سبورتيلو (أتلانتا)

- في خط الدفاع: أنخلينيو (لايبزيغ)، روميرو (أتلانتا)، غوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ)

- في خط الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونيتسك).

- في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، زاباتا (أتلانتا).

المصدر: وكالات

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