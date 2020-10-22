ميسي على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!



Who was your top scorer? @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2020

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وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: سبورتيلو (أتلانتا)

- في خط الدفاع: أنخلينيو (لايبزيغ)، روميرو (أتلانتا)، غوميز (ليفربول)، كيميتش (بايرن ميونخ)

- في خط الوسط: كومان (بايرن ميونخ)، يونوزوفيتش (سالزبورغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، تيتي (شاختار دونيتسك).

- في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، زاباتا (أتلانتا).

المصدر: وكالات