ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، تألقه ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الساحر الأرجنتيني رقما قياسيا جديدا في مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب، عقب مشاركته الثلاثاء مع الفريق الكتالوني في المواجهة أمام ضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة القارية وتسجيله هدف فريقه الأول في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-1.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد بات ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل في 16 موسما متتاليا.

Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive campaigns:



✓ 2005-06

✓ 2006-07

✓ 2007-08

✓ 2008-09

✓ 2009-10

✓ 2010-11

✓ 2011-12

✓ 2012-13

✓ 2013-14

✓ 2014-15

✓ 2015-16

✓ 2016-17

✓ 2017-18

✓ 2018-19

✓ 2019-20

✓ 2020-21



🐐 pic.twitter.com/q99hPevRBf — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020

كما كشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة، أن ميسي استطاع إحراز الأهداف في شباك 36 فريقا مختلفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح قائد الفريق الكتالوني أول لاعب في تاريخ المسابقة القارية يصل إلى هذا الرقم.

Leo #Messi has now scored against a record-extending 36 different teams in the @ChampionsLeague! 🐐 pic.twitter.com/C5EuAw5AvI — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020

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المصدر: وكالات