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ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
Reuters
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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، تألقه ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الساحر الأرجنتيني رقما قياسيا جديدا في مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب، عقب مشاركته الثلاثاء مع الفريق الكتالوني في المواجهة أمام ضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة القارية وتسجيله هدف فريقه الأول في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-1.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد بات ميسي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل في 16 موسما متتاليا.

كما كشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة، أن ميسي استطاع إحراز الأهداف في شباك 36 فريقا مختلفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح قائد الفريق الكتالوني أول لاعب في تاريخ المسابقة القارية يصل إلى هذا الرقم.

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المصدر: وكالات

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