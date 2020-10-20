برشلونة يفتتح مشواره في دوري الأبطال بخماسية في شباك فيرينتسفاروش الهنغاري (فيديو)

حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على ضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الكتالوني كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء وأنسو فاتي والبرازيلي فيليب كوتينيو وبيدري لوبيز والفرنسي عثمان ديمبلي في الدقائق 27 و42 و52 و82 و89 على الترتيب.

في المقابل، سجل هدف الضيوف اليتيم الأوكراني إيغور خاراتين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين عقب طرد جيرارد بيكيه في الدقيقة الـ68.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، جمع برشلونة أول ثلاث نقاط وتصدر المجموعة السابعة، متقدما على يوفنتوس بفارق الأهداف، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين.

المصدر: RT