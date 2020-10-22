أربعة أهداف تتنافس على جائزة الأفضل بالجولة الأولى لدور مجموعات "التشامبيونزليغ"
أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل هدف في مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في البطولة القارية.
وتتنافس 4 أهداف على الجائزة، تتشابه جميعا في نفس طريقة التسجيل، المتمثلة في التسديدات القوية بعيدة المدى.
Who are you going for? 🤷♂️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020
⚽️ Ramírez
⚽️ Modrić
⚽️ Papu Gómez
⚽️ Tolisso#UCLGOTW | @NissanFootball
والأهداف الأربعة هي:
- هدف الإكوادوري كريستيان راميريز، لاعب فريق كراسنودار الروسي، في شباك رين الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.
- هدف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، في شباك شاختار الأوكراني، في اللقاء الذي انتهى بخسارة مريرة للنادي الملكي على أرضه بنتيجة 2-3.
- هدف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، لاعب أتلانتا الإيطالي، في شباك ميتلاند الدنماركي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأول برباعية نظيفة.
- هدف الفرنسي كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق البافاري 4-0.
المصدر: وكالات