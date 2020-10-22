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أربعة أهداف تتنافس على جائزة الأفضل بالجولة الأولى لدور مجموعات "التشامبيونزليغ"

الرياضة

أربعة أهداف تتنافس على جائزة الأفضل بالجولة الأولى لدور مجموعات
Globallookpress
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أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل هدف في مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في البطولة القارية.

وتتنافس 4 أهداف على الجائزة، تتشابه جميعا في نفس طريقة التسجيل، المتمثلة في التسديدات القوية بعيدة المدى.

والأهداف الأربعة هي:

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- هدف الإكوادوري كريستيان راميريز، لاعب فريق كراسنودار الروسي، في شباك رين الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

- هدف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، في شباك شاختار الأوكراني، في اللقاء الذي انتهى بخسارة مريرة للنادي الملكي على أرضه بنتيجة 2-3.

- هدف الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، لاعب أتلانتا الإيطالي، في شباك ميتلاند الدنماركي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأول برباعية نظيفة.

- هدف الفرنسي كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق البافاري 4-0.

المصدر: وكالات

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