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دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

الرياضة

دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني
Reuters Juan Medina
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حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وصعق الفريق الأوكراني مضيفه بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني قلص النادي الملكي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 54 و59 على التوالي.

وهذه أول مرة يتلقى فيها ريال مدريد ثلاثة أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2005 أمام أولمبيك ليون في فرنسا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك على أرضه في المسابقة الأوروبية الأعرق منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونخ الألماني.

 المصدر: RT

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