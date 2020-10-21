دوري الأبطال.. ريال مدريد يتعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام شاختار الأوكراني

حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وصعق الفريق الأوكراني مضيفه بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.

#دوري_أبطال_أوروبا



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ريال مدريد 0 × 1 شاختار | هدف تيتي pic.twitter.com/5OfoatbmQL — أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

#دوري_أبطال_أوروبا



ريال مدريد 0 × 2 شاختار | هدف عكسي



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وفي الشوط الثاني قلص النادي الملكي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 54 و59 على التوالي.

#دوري_أبطال_أوروبا



ريال مدريد 1 × 3 شاختار .. هدف مورديتش



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#دوري_أبطال_أوروبا



ريال مدريد 2 : 3 شاختار ، فينيسيوس



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@theeaglesport1

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حساب السناب شاتhttps://t.co/J0RsbuAHnIpic.twitter.com/aVVdyCSGg9 — أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

وهذه أول مرة يتلقى فيها ريال مدريد ثلاثة أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2005 أمام أولمبيك ليون في فرنسا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك على أرضه في المسابقة الأوروبية الأعرق منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونخ الألماني.

3 - Real Madrid have conceded three first half goals in a Champions League match for the first time since September 2005 vs Lyon, while this is the first time it has happened at home in the competition since February 2000 vs Bayern Munich. Shocker. pic.twitter.com/B5gCvaaDGF — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020

المصدر: RT