فينيسيوس يدخل تاريخ دوري الأبطال في ليلة ريال مدريد السوداء (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا تحقيق رقم قياسي لصالح مهاجم الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور في ليلة خيبة الأمل لجماهير الفريق الإسباني.

وبات البرازيلي البالغ 20 عاما، أسرع لاعب بديل يسجل هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح بهز شباك الفريق الضيف بعد أقل من 15 ثانية من دخوله لأرض الملعب.

إلا أن الفريق الأوكراني الذي غاب عنه 8 من لاعبيه الأساسيين صعق مضيفه "الملكي" عندما أسقطه على أرضه بنتيجة 3-2.

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وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ريال مدريد على أرضه بثلاثية في دوري أبطال أوروبا، في افتتاح دورري المجموعات منذ فبراير عام 2000 ضد بايرن ميونيخ.

كما أنها الخسارة الثانية تواليا للريال بعد الأولى أمام ضيفه قادش بهدف دون رد السبت الماضي في الدوري المحلي، والأولى له في مستهل مشواره على أرضه في تاريخ مشاركته في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (13)، والثالثة على التوالي في المسابقة حيث خسر ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي النسخة الماضية.

المصدر: "وكالات"

