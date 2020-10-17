التشكيلة الأساسية لليفربول ومضيفه إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في ديربي "ميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة "الريدز"، عودة الثنائي الإسباني تياغو ألكانتارا، والسنغالي ساديو ماني، بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

وجاءت تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة إيفرتون كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرغيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

في خط الوسط: فابينيو - تياغو ألكانتارا - جوردان هندرسون

في خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

🔴 TEAM NEWS 🔵



How we line up for the derby 👊 #EVELIV — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

أما المدير الفني لنادي إيفرتون، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاختار التشكيلة التالية:

🔵 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



▫️ Allan and @aftgomes return to the starting XI.

▫️ Deadline Day duo Robin Olsen and @BenG0dfrey feature on the bench. #COYB 🔵 #EFCpic.twitter.com/c0P9ENxj4L — Everton (@Everton) October 17, 2020

المصدر: RT