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التشكيلة الأساسية لليفربول ومضيفه إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"

الرياضة

التشكيلة الأساسية لليفربول ومضيفه إيفرتون في ديربي
Globallookpress
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في ديربي "ميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة "الريدز"، عودة الثنائي الإسباني تياغو ألكانتارا، والسنغالي ساديو ماني، بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

وجاءت تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة إيفرتون كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرغيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

في خط الوسط: فابينيو - تياغو ألكانتارا - جوردان هندرسون

في خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

أما المدير الفني لنادي إيفرتون، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فاختار التشكيلة التالية: 

المصدر: RT

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