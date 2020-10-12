الإمارات تخسر أمام أوزبكستان وديا (فيديو)
سقط المنتخب الإماراتي أمام ضيفه الأوزبكستاني (1-2) في المباراة الودية بكرة القدم التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي بمدينة دبي.
وأحرز المهاجم الأوزبكي إيغور سرغييف هدف بلاده في الدقيقتين (48 و86). بينما سجل المهاجم الإماراتي سبيستيان تيغالي الأرجنتيني الأصل، هدف الأبيض الإماراتي من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
منتخبنا الوطني يخسر ودياً أمام #أوزبكستان و #تيجالي يسجل أول أهدافه مع "الأبيض" في التجربة الأولى للمدرب #بينتو#الإمارات_أوزبكستان#الشارع_الرياضي#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2020
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وجاءت هذه المباراة في ختام معسكر "الأبيض" الإماراتي، استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقرر استئنافها العام المقبل.
المصدر: وكالات