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غانا تقسو على قطر (فيديو)

الرياضة

غانا تقسو على قطر (فيديو)
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تعرض المنتخب القطري لهزيمة ثقيلة أمام نظيره الغاني (1-5)، في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم الاثنين في مدينة إنطاكية التركية.

وأحرز الغاني أندري أيو هدفين "للنجوم السوداء" الثاني والرابع، في الدقيقتين (63 و83)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من زملائه، طارق فوسو هنري، وصامويل أوسو، و كالب إكوبان (23، 65، 85) على الترتيب.

بينما سجل القطري المعز علي هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب "العنابي" القطري في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

المصدر: وكالات 

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