غانا تقسو على قطر (فيديو)

تعرض المنتخب القطري لهزيمة ثقيلة أمام نظيره الغاني (1-5)، في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم الاثنين في مدينة إنطاكية التركية.

وأحرز الغاني أندري أيو هدفين "للنجوم السوداء" الثاني والرابع، في الدقيقتين (63 و83)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من زملائه، طارق فوسو هنري، وصامويل أوسو، و كالب إكوبان (23، 65، 85) على الترتيب.

منتخب غانا يتقدم 1-0 على منتخبنا الوطني عبر فوسو في الدقيقة 22 pic.twitter.com/qf7Miha1WU — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 12, 2020

منتخب #غانا يتقدم 2-1 على #منتخبنا_الوطني عبر أندريه آيو في الدقيقة 62 pic.twitter.com/iZm7feNRwb — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 12, 2020

منتخب #غانا يتقدم 3-1 على #منتخبنا_الوطني عبر صامويل آوسو في الدقيقة 66 pic.twitter.com/OyPrGLoc6f — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 12, 2020

منتخب #غانا يتقدم 4-1 على #منتخبنا_الوطني عبر آندريه ايو في الدقيقة 84 pic.twitter.com/rI6VHhOwCD — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 12, 2020

منتخب #غانا يتقدم 5-1 على #منتخبنا_الوطني عبر كاليب إيكوبان في الدقيقة 87 pic.twitter.com/ncW2tvsudU — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 12, 2020

بينما سجل القطري المعز علي هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب "العنابي" القطري في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

المصدر: وكالات