مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

تشهد مدينة جنيف السويسرية، في هذه اللحظات حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2020-2021).

وتجري القرعة بمشاركة 32 ناديا في دور المجموعات لدوري الأبطال، وستقسم على 8 مجموعات حسب القرعة بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

وفي ما يلي قائمة الأندية المشاركة في الموسم (2020-2021) "التشامبيونز ليغ":

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– المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيور دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدنماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش الهنغاري.

مواعيد مباريات دوري الأبطال للموسم (2020-2021):

- الجولة الأولى من دور المجموعات: يومي 20 و21 أكتوبر 2020.

- الجولة الثانية من دور المجموعات: يومي 27 و28 أكتوبر.

- الجولة الثالثة من دور المجموعات: يومي 3 و4 نوفمبر.

- الجولة الرابعة من دور المجموعات: يومي 24 و25 نوفمبر.

- الجولة الخامسة من دور المجموعات: يومي 1 و2 ديسمبر.

- الجولة السادسة من دور المجموعات: يومي 8 و9 ديسمبر.

- ذهاب الدور ثمن النهائي: 16 و17 و23 و24 فبراير 2021.

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- إياب الدور ثمن النهائي: 9 و10 و16 و17 فبراير.

- ذهاب الدور ربع النهائي: يومي 6 و7 أبريل.

- إياب الدور ربع النهائي: يومي 13 و14 أبريل.

- ذهاب الدور نصف النهائي: يومي 27 و28 أبريل.

- إياب الدور نصف النهائي: يومي 4 و5 مايو.

- المباراة النهائية: يوم 29 مايو.

المصدر: RT