قبل ساعات من قرعة دوري أبطال أوروبا.. قائمة الأندية المشاركة

سييقام مساء اليوم الخميس، في مدينة جنيف السويسرية، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2020-2021).

وستجري القرعة بمشاركة 32 أندية في دور المجموعات لدوري الأبطال، وستقسم على 8 مجموعات حسب القرعة بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

وفي ما يلي قائمة الأندية المشاركة في الموسم (2020-2021) "التشامبيونز ليغ":

– المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيور دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدنماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش الهنغاري.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"