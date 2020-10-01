قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات "ساخنة"

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهات "نارية" أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

📡 We're live from Geneva!



𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 #𝗨𝗖𝗟𝗱𝗿𝗮𝘄 👇👇👇 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

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وأوقعت القرعة فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في المجموعة السابعة (G) إلى جانب فريقي دينامو كييف الأوكراني، وفرنسفاروش الهنغاري، لتتجدد المواجهة بين الغريمين التقليديين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بينما أوقعت فريق ريال مدريد في مجموعة "الموت" الثانية، إلى جانب شاختيور دونيتسك الأوكراني، وإنتر ميلان الإيطالي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وفي ما يلي نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

المجموعة الأولى (A): بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورغ (النمسا)، لوكوموتيف موسكو (روسيا).

المجموعة الثانية (B): ريال مدريد (إسبانيا)، شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا).

المجموعة الثالثة (C): بورتو (البرتغال)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، أولمبياكوس (اليونان)، أولمبيك مارسيليا (فرنسا)،

المجموعة الرابعة (D): ليفربول (إنجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، أتالانتا (إيطاليا)، ميديتيلاند (الدنمارك).

المجموعة الخامسة (E): إشبيلية (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، كراسنودار (روسيا)، رين (فرنسا).

المجموعة السادسة (F): زينيت بطرسبورغ (روسيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، لاتسيو (إيطاليا)، كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة السابعة (G): يوفنتوس (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دينامو كييف (أوكرانيا)، فرنسفاروش (هنغاريا).

المجموعة الثامنة (H): باريس سان جيرمان (فرنسا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، لايبزيغ (ألمانيا)، إسطنبول باشاك شهير (تركيا).

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

وجرت القرعة بمشاركة 32 ناديا في دور المجموعات لدوري الأبطال، وستقسم على 8 مجموعات حسب القرعة بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

وفي ما يلي قائمة الأندية المشاركة في الموسم (2020-2021) "التشامبيونز ليغ":

– المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

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– المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيور دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي.

– المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

– المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدنماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش الهنغاري.

مواعيد مباريات دوري الأبطال للموسم (2020-2021):

- الجولة الأولى من دور المجموعات: يومي 20 و21 أكتوبر 2020.

- الجولة الثانية من دور المجموعات: يومي 27 و28 أكتوبر.

- الجولة الثالثة من دور المجموعات: يومي 3 و4 نوفمبر.

- الجولة الرابعة من دور المجموعات: يومي 24 و25 نوفمبر.

- الجولة الخامسة من دور المجموعات: يومي 1 و2 ديسمبر.

- الجولة السادسة من دور المجموعات: يومي 8 و9 ديسمبر.

- ذهاب الدور ثمن النهائي: 16 و17 و23 و24 فبراير 2021.

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- إياب الدور ثمن النهائي: 9 و10 و16 و17 فبراير.

- ذهاب الدور ربع النهائي: يومي 6 و7 أبريل.

- إياب الدور ربع النهائي: يومي 13 و14 أبريل.

- ذهاب الدور نصف النهائي: يومي 27 و28 أبريل.

- إياب الدور نصف النهائي: يومي 4 و5 مايو.

- المباراة النهائية: يوم 29 مايو.

المصدر: RT