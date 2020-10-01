مواجهة ساخنة.. رونالدو وميسي وجها لوجه في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، عن مواجهة انتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

وقد أوقعت قرعة "التشامبيونز ليغ" فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، وهي المجموعة السابعة (G).

Ronaldo & Messi at last season's #UCLdraw 🥰



"We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" pic.twitter.com/mKfnOwVUTI — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

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وتحقق بذلك حلم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لرؤية المواجهة من جديد بين الغريمين التقليديين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

المصدر: RT