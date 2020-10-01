كرة القدم.. قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا 2020
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2020-2021).
وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا لعام 2020، التي تم الكشف خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جنيف السويسرية:
جائزة أفضل لاعب:
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، متفوقا على الثنائي الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
🌠 UEFA Men's Player of the Year 🌠— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🏆 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/rUoVxPtSXq
جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز (ليون)، متفوقة على كل من الدنماركية بيرنيلا هاردر (تشيلسي وفولفسبورغ)، والفرنسية ويندي رينارد (ليون).
جائزة أفضل حارس مرمى:
الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)، متفوقا على السلوفاكي يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، والكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).
جائزة أفضل مدافع:
الألماني جوشوا كيميتش، متفوقا على الكندي ألفونسو ديفيز، والنمساوي ديفيد ألابا (جميعهم من بايرن ميونخ).
جائزة أفضل لاعب خط وسط:
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، متفوقا على الثنائي: الإسباني تياغو ألكانتارا(بايرن ميونخ - ليفربول)، الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ).
جائزة أفضل مهاجم:
روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، متفوقا على ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.
جائزة أفضل مدرب:
الثلاثي الألماني، يورغن كلوب (ليفربول)، ناغليسمان (لايبزيغ)، هانز فليك (بايرن ميونخ).
🗣️ UEFA Men's Coach of the Year— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🏆 𝗛𝗔𝗡𝗦𝗜 𝗙𝗟𝗜𝗖𝗞 🔴#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/KBGBU2uUoI
يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قد توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.
المصدر: وكالات