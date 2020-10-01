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كرة القدم.. قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا 2020

الرياضة

كرة القدم.. قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا 2020
Globallookpress
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يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2020-2021).

وفيما يلي قائمة المتنافسين على جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2020:

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جائزة أفضل لاعب: المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

جائزة أفضل مدافع: الألماني جوشوا كيميتش ، الكندي ألفونسو ديفيز، النمساوي ديفيد ألابا (جميعهم من بايرن ميونخ).

جائزة أفضل لاعب خط وسط: الإسباني تياغو ألكانتارا(بايرن ميونخ - ليفربول)، الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

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مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

جائزة أفضل مهاجم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

جائزة أفضل مدرب: الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الألماني ناغليسمان (لايبزيغ)، الألماني فليك (بايرن ميونخ).

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قد توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

المصدر: وكالات 

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