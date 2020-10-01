كرة القدم.. قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا 2020
يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2020-2021).
وفيما يلي قائمة المتنافسين على جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2020:
جائزة أفضل لاعب: المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الألماني مانويل نوير (حارس مرمى بايرن ميونخ)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
جائزة أفضل مدافع: الألماني جوشوا كيميتش ، الكندي ألفونسو ديفيز، النمساوي ديفيد ألابا (جميعهم من بايرن ميونخ).
جائزة أفضل لاعب خط وسط: الإسباني تياغو ألكانتارا(بايرن ميونخ - ليفربول)، الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
جائزة أفضل مهاجم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).
جائزة أفضل مدرب: الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الألماني ناغليسمان (لايبزيغ)، الألماني فليك (بايرن ميونخ).
يذكر أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، قد توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.
المصدر: وكالات