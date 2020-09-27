بالفيديو.. برشلونة يبدأ عصر كومان بعرض عضلاته أمام فياريال

استهل برشلونة مشواره في الليغا باستعراض عضلاته برباعية نظيفة أمام فياريال الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدد برشلونة ومدربه الجديد كومان المخاوف بعد رحيل سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والبرازيلي آرثر في أول مباراة في الليغا بفوز كبير ومستحق على ضيفه فياريال مؤكدا استعداده للعودة الى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

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وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي في الدقائق 15 و19، وميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وباو توريس مدافع فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة (45+1).

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 4 نقاط في المركز السابع، مع العلم أن البارسا لم يخض أول جولتين.

المصدر:"وكالات"