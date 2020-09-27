شاهد.. سواريز يثبت علو كعبه مع أتلتيكو مدريد في أول ظهور مع الفريق

خاض الأوروغوياني لويس سواريز أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد أمام ضيفه غرناطة اليوم الأحد على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لليغا.

ودك الفريق المدريدي شباك ضيفه غرناطة، بستة أهداف لواحد، وتقدم بهدف أول في الدقيقة (7)، عن طريق مهاجمه المتألق دييغو كوستا.



مع بداية الشوط الثاني وتحديدا بعد دقيقتين أضاف النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني.

واستمر تفوق أصحاب الضيافة في اللقاء، ليضيف النجم البرتغالي جواو فليكس الهدف الثالث، في الدقيقة (65) بصناعة من كوريا.

ودخل سواريز بديلا في الدقيقة (70) بدلا من دييغو كوستا، وفي الدقيقة (72)، صنع هدفا لزميله ماركوس يورنتي، قبل أن يرد له يورنتي الهدية في الدقيقة (85)، ليسجل سواريز الهدف الخامس لأتلتيكو.



كما سجل الأوروغوياني البالغ 33 عاما، الهدف الثاني له والسادس للروخيبلانكوس، في الدقيقة (90+3).



وانتقل سواريز للأتليتي هذا الصيف قادما من برشلونة بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 6 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: "وكالات"