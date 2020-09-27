ميسي يلحق بإنجاز راموس في القائمة التاريخية

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الهدف الثالث في فوز فريقه برباعية نظيفة على فياريال الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 35، من ركلة جزاء نفذها على يمين الحارس أسينخو.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي بات رابع لاعب في تاريخ الليغا يسجل في 17 موسما على التوالي في البطولة بعد أوجستين بيرو جاينزا (19 موسما)، وكارلوس ألونسو سانتيانا (17 موسما)، وسيرخيو راموس (17 موسما).





Lionel Messi has scored in 17th successive La Liga seasons 🐐



✅ 04-05

✅ 05-06

✅ 06-07

✅ 07-08

✅ 08-09

✅ 09-10

✅ 10-11

✅ 11-12

✅ 12-13

✅ 13-14

✅ 14-15

✅ 15-16

✅ 16-17

✅ 17-18

✅ 18-19

✅ 19-20

✅ 20-21 pic.twitter.com/6OdL4TuRIR — Goal (@goal) September 27, 2020

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وحقق الفريق الكتالوني أول 3 نقاط له في الموسم ليحتل المركز العاشر مؤقتا لحين خوض مواجهتيه المؤجلتين أمام إلتشي وأتلتيك بلباو على الترتيب، فيما مني فريق المدرب أوناي إيمري بخسارته الأولى هذا الموسم بعد فوز وتعادل، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

يذكر أن راموس نجح من تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 82، خلال فوز ريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة (3-2) السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

المصدر: twitter\goal