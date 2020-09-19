شاهد.. مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بزمن قياسي جديد يدخله التاريخ!

دخل البطل التايلاندي، كابيتان بيتشيندي، تاريخ اتحاد "ONE Championship" للفنون القتالية المختلطة من أوسع أبوابه، بأسرع ضربة قاضية، في أول نزال له، تحت رعاية الاتحاد.

واحتاج بيتشيندي إلى 6 ثوان فقط ليسقط مواطنه، بيتشاتاتونغ بيتشفيرغوس، بالضربة القاضية بلكمة قوية بيمناه، في النزال الذي جمعهما، ضمن بطولة "ONE: A NEW BREED III" للفنون القتالية المختلطة، في العاصمة بانكوك.

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد "ONE Championship" أن البطل التايلاندي دخل التاريخ بفوزه بأسرع ضربة قاضية في البطولات التي تقام ضمن سلسلة "ONE Super Series"، وذلك في أول نزال له ضمن دورات هذا الاتحاد.

وحقق النجم التايلاندي، البالغ من العمر 27 عاما، انتصاره 141 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 40 هزيمة، وأحرز لقب بطل العالم لرياضة الملاكة التايلاندية "مواي تاي" ثلاث مرات، وبطل العالم للكيك بوكسينغ ست مرات.

المصدر: "onefc.com"