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شاهد.. حبيب السويدي يكتسح خصمه خلال 17 ثانية

الرياضة

شاهد.. حبيب السويدي يكتسح خصمه خلال 17 ثانية
Reuters
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أسقط السويدي حمزات تشيمايف، خصمه الأمريكي جيرالد ميرشيرت، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن أمسية لرياضة الفنون القتالية المختلطة "UFC".

واحتاج حمزات تشيمايف "حبيب السويدي" إلى 17 ثانية ولكمة قوية بيمناه ليطفئ الأنوار على خصمه الأمريكي، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.

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ويلقب حمزات بـ"حبيب الثاني" لأن أصله من جمهورية الشيشان الروسية، المتاخمة لجمهورية داغستان، التي يعيش فيها الروسي حبيب نورمحمدوف بطل "UFC".

وحقق حمزات تشيمايف (26 عاما) بذلك انتصاره الثالث ضمن بطولات اتحاد "UFC" والتاسع حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

المصدر: وكالات 

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